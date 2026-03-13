【第126話-2】 3月13日 無料公開 第126話-2 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは、「ゴブリンスレイヤー外伝：イヤーワン」第126話-2をWeb版ガンガンONLINEに無料公開した。 本作は原作・蝸牛くも氏、作画・栄田健人氏、キャラクター原案・足立慎吾氏、神奈月昇氏によるダークファンタジー。ゴブリンに村を襲撃された少年が「ゴブリンスレイヤ}