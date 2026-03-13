去年1年間に県内で確認された、いわゆる特殊詐欺やSNS型投資詐欺などによる被害額は13億円余りで、過去最悪となったことが県警察本部のまとめでわかりました。県警察本部のまとめによりますと、去年1年間に県内で確認された特殊詐欺とSNS型投資詐欺、それにロマンス詐欺による被害はあわせて182件で、おととしに比べて18件少なくなりました。一方、被害総額は4億円以上多い13億1693万円で、これまでで最も多くなりました。特殊詐欺