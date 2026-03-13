古河電気工業が反発している。同社は１２日、グループ会社のＬｉｇｈｔｅｒａが、従来製品比で２倍となる世界最高クラスの伝送容量を有する１３８２４心の超多心光ファイバーケーブルの量産を開始したと発表しており、好材料視されている。また、古河電工三重事業所（三重県亀山市）内に光ファイバーケーブルの第２工場を開設し、超多心光ファイバーケーブルに特化した生産体制を整備