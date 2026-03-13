3月10日からNetflixで配信が始まった実写ドラマ『ONE PIECE』のシーズン2は、モンキー・D・ルフィたち麦わらの一味の前にバロックワークスという強敵が現れ、幾つもの死闘を重ねていく展開を、実写ならではのリアルでハードな表現も交えて描いていく。クジラのラブーンやトナカイのトニートニー・チョッパーとの出会いがあり、それぞれに感涙もののエピソードがあって、