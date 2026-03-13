・ＩＮＰＥＸが３日続伸し最高値、中東情勢緊迫化でＷＴＩ価格は一時９８ドル台に ・日本コークスが異色人気、原油価格高騰を背景に代替エネルギー関連の低位株として投資資金流入 ・リッジアイが大幅反発、２６年７月期営業益は一転過去最高の見通しで大型受注も発表 ・ホンダは大幅続落、今期一転最終赤字に ・ＶＮＸがカイ気配のまま上昇、コンサル事業好調で１月中間期は黒字転換を達成 ・マイポックスがカイ