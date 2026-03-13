なとりが、2月に開催した初の日本武道館でのワンマンライブ『深海』より、「セレナーデ」のライブ映像を公開した。 （関連：【映像あり】なとり、初の日本武道館公演で披露した「セレナーデ」ライブ映像） 同楽曲は、現在放送中のテレビアニメ『【推しの子】』第3期エンディングテーマ。2月18日、19日に開催された日本武道館公演『なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」』にて同楽曲がライブ初披露され、公演の