【欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦】(サンティアゴ・ベルナベウ)R・マドリー 3-0(前半3-0)マンチェスター・C<得点者>[R]フェデリコ・バルベルデ3(20分、27分、42分)<警告>[マ]ジャンルイジ・ドンナルンマ(57分)、ラヤン・アイト・ヌーリ(82分)観衆:76,066人├「彼らはいつもこうだ」レアルに屈したマンC指揮官ペップ「低迷していると思った時でも…」├バルベルデ怒涛の前半45分間ハット! レアルがCL決勝Tラウンド16