[3.11 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](バイアレーナ)※26:45開始<出場メンバー>[レバークーゼン]先発GK 28 ヤニス・ブラスビヒDF 4 ジャレル・クアンサーDF 8 ロベルト・アンドリヒDF 12 エドモン・タプソバMF 11 マルタン・テリエMF 19 エルネスト・ポクMF 20 アレックス・グリマルドMF 24 アレイクス・ガルシアMF 25 エセキエル・パラシオスMF 30 イブラヒム・マザFW 35 クリスティアン・コファネ控えGK 18 ヨナス・オ