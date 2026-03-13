【欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦】(アトレティ・アズーリ・ディターリア)アタランタ 1-6(前半0-3)バイエルン<得点者>[ア]マリオ・パシャリッチ(90分+3)[バ]ヨシプ・スタニシッチ(12分)、マイケル・オリーズ2(22分、64分)、セルジュ・ニャブリ(25分)、ニコラス・ジャクソン(52分)、ジャマル・ムシアラ(67分)<警告>[ア]ユヌス・ムサ(83分)[バ]コンラッド・ライマー(39分)、マイケル・オリーズ(77分)、ヨシュア・キミ