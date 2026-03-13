[3.10 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](セント ジェームズ パーク)※29:00開始<出場メンバー>[ニューカッスル]先発GK 32 アーロン・ラムズデールDF 2 キーラン・トリッピアーDF 3 ルイス・ホールDF 12 マリック・ティアウDF 33 ダン・バーンMF 7 ジョエリントンMF 8 サンドロ・トナーリMF 41 ジェイコブ・ラムジーFW 11 ハービー・バーンズFW 18 ウィリアム・オスラFW 20 アンソニー・エランガ控えGK 1 ニック・ポープGK