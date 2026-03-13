AC長野パルセイロは12日、FW進昂平に第一子となる長女が誕生したことを報告した。誕生日は3月8日。背番号11番の進は「無事に生まれてきてくれた娘、命懸けで頑張ってくれた妻に感謝しています。3+8=11ということで、親想いの素敵な子が生まれてくれました笑。父としてより一層責任をもって頑張っていきます!」とクラブを通じて喜びを伝えている。