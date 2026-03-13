アトランタ・ホークス vs ブルックリン・ネッツ日付：2026年3月13日（金）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 108 - 97 ブルックリン・ネッツ NBAのアトランタ・ホークス対ブルックリン・ネッツがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォーターはアトランタ・ホークスがリードし30-21で