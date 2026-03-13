マイアミ・ヒート vs ミルウォーキー・バックス日付：2026年3月13日（金）開催地：カセヤ・センター（Miami）最終スコア：マイアミ・ヒート 112 - 105 ミルウォーキー・バックス NBAのマイアミ・ヒート対ミルウォーキー・バックスがカセヤ・センター（Miami）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートがリードし31-21で終