ＩＮＴＬＯＯＰ [東証Ｇ] が3月13日昼(11:30)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比5.7％減の10.1億円に減り、通期計画の32億円に対する進捗率は31.6％にとどまり、4年平均の44.5％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益は前年同期比91.2％増の21.8億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実