野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の日本代表・侍ジャパンは14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポパークでベネズエラ代表との準々決勝に臨む。先発はドジャースの山本由伸投手と発表された。メジャーの中心打者を複数抱えるベネズエラ打線を相手に、どのような投球を見せるのか。過去の対戦成績を紐解くと、意外な“要警戒打者”が浮上した。