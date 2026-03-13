13日前引けの日経平均株価は続落。前日比666.56円（-1.22％）安の5万3786.40円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は637、値下がりは893、変わらずは57と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は225.96円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が144.4円、東エレク が132.37円、ファストリ が26.47円、ファナック が25.07円と並んだ。 プラス寄与度