13日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数448、値下がり銘柄数911と、値下がりが優勢だった。 個別では住石ホールディングス、東京衡機がストップ高。片倉コープアグリ、カイノス、ＯＡＴアグリオ、ディーエムソリューションズ、初穂商事など7銘柄は昨年来高値を更新。日本ギア工業、共栄タンカー、ウエストホールディングス、マイポックス、メタプラネットは値上がり