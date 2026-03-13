13日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比4.1％減の2340億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同2.2％減の1688億円だった。 個別ではＷＴＩ原油価格連動型上場投信 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ米ドル・ブル（１倍） 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅアルミニウム上場投資信託 、ＮＥＸＴＮＯＭＵＲＡ原油インデッ