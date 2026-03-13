13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 97915 -13.5 48210 ２. 日経Ｄインバ 1716118.34876 ３. 日経ベア２ 1444940.6 119.8 ４. 野村日経平均 1153917.4 55910