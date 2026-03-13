3月20日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『マシュマロさんとあざみちゃん』『ばいきんせんにんとユキダルマン』じかいは、みんなにだいにんきのおはなしをおとどけするよ！あざみちゃんのことを、きにいった、マシュマロさんが、あざみちゃんの、おはなのおせわに、ついていくよ！そして、ばいきんせんにんが、ユキダルマンを、たすけてあげる、おはなしだよ！