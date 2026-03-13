ＪＶＡ（日本バレーボール協会）は３月１１日、今シーズンの日本代表活動を含む事業計画および新社会人リーグ「日本バレーボールリーグ（Ｖリーグ）」の発足を発表しました。 【写真を見る】【バレーボール日本代表】今季最大のターゲットは「アジア選手権」優勝すればロス五輪出場権獲得名古屋アジア大会は「できるだけベストな布陣で臨みたい」と川合俊