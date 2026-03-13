大阪・関西万博のタイ館の工事を建設業法に基づく許可を得ずに請け負ったとして、大阪府警は、建設会社「ＤＩＯ」（群馬県高崎市）の関係先８か所を同法違反容疑で捜索した。捜査関係者への取材でわかった。捜索は１２日で、府警は工事関係の資料など約１００点を押収。受注の経緯などを詳しく調べる。捜査関係者によると、同社は２０２４年１０月、無許可でタイ館の電気設備工事を約４４００万円で発注元から請け負った疑い。