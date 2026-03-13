3月4日、東京地裁に続き、東京高裁でも『世界平和統一家庭連合』（以下、統一教会）の宗教法人としての解散が命じられた。【画像】当時17歳で23歳上の“教祖”と結婚した韓鶴子氏即日、清算人が選任され清算手続きが開始。教団の資産を管理・処分する権限を有する清算人は、数百人規模で約300カ所に上る教団施設を封鎖した。今後は、被害者への弁済のために教団の現有財産・資産が洗い出される。教団の全資産は清算人の管理下