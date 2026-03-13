侍ジャパンの大谷翔平（３１＝ドジャース）が１３日（日本時間１４日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われた全体練習に参加し、１４日（同１５日）に行われるＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦へ向け汗を流した。名実ともに球界をレペゼンする超長距離砲だけに、対戦各国からのマークはもはや“超戒厳”レベル。大谷神話の１ページを彩る「１試合５敬遠」の再現すら現実味を帯びてきた――。この日の練習で、侍