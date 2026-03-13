高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」（第115回）が13日に放送され、錦織（吉沢亮）のリテラリーアシスタントとしての“最後の仕事”が描かれると、ネット上には「ロス確定（涙）」「ボロ泣き」「錦織さん…なんて人だ…」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】ヘブンからのメッセージ