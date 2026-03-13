アーティストのCHUANDO TAN（チュアンド・タン）氏（60）が2026年3月4日、自身のインスタグラムを更新。60歳の誕生日を報告するとともに、さわやかな白シャツ姿を披露した。「6」と「0」のバルーンと車をバックにタン氏は23年11月21日放送の「世界衝撃！ウワォ動画」（日本テレビ系）で「奇跡の57歳」として紹介され、反響を集めたことがある。当時、番組での紹介によると、タン氏はシンガポール在住で、モデル・俳優・映画監督な