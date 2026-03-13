「ＡＢＥＭＡ大相撲」の専属解説者の元横綱・若乃花（３代目）の花田虎上氏がこのほど、スポーツ報知の取材に応じた。３月８日の初日を解説後、昇進後優勝経験のない横綱・豊昇龍（立浪）について言及。横綱で賜杯に届かなかった自身の経験から奮起を期待した。（取材山田豊）豊昇龍は初日に得意でない小結・熱海富士（伊勢ケ浜）をなんとか退け白星発進した。「右が強いのにわざわざ左の上手を離して右下手で投げている