OKAMOTO’Sが、2027年3月12日に約8年ぶりとなる東京・日本武道館単独公演＜OKAMOTO’SOK,BUDOKAN＞の開催を発表した。本アナウンスは、3月12日に東京・LIQUID ROOMよりスタートした初の東名阪FCツアー＜OKAMOTO’S FanClub Tour 2026 〜ハマ☆クン35〜＞のMC中にサプライズ発表されたという。チケットは、3月12日22時〜3月22日23時59分までOKAMOTO’S公式アプリ「オカモトークQ」会員限定で、武道館公演の最速先行受付中だ。今か