ＪＲＡは３月１３日、岩部純二騎手＝美浦・フリー＝が１６日付で栗東・フリーへ所属変更になると発表した。岩部騎手は１９９４年にデビュー。これまでＪＲＡ通算４９０５戦で１５９勝（３月１３日現在）を挙げている。キャリア３３年目での栗東移籍となる。