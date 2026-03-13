TREASUREが、＜TREASURE THE STAGE 2026 IN JAPAN＞の開催を発表した。今回掲げる「THE STAGE」は、“ツアー”とは異なるアプローチで、歌唱あり、トークありと様々な企画を通して、TREASUREの多彩な一面を体感してもらうことをコンセプトにした特別公演になっているという。TREASUREと“TREASURE MAKER”（ファンの名称）が、ひとつになる瞬間を存分に体感できる企画がラインナップされる予定とのことだ。本公演は、7月8日・9日の