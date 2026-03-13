町田のMF黒川淳史が甲府へ完全移籍で加入ヴァンフォーレ甲府は、FC町田ゼルビアよりMF黒川淳史が完全移籍で加入したと発表した。J2で豊富な実績を持つアタッカーの加入に、ファンからは「マジで！？」「でけぇ」と驚きと期待の声が上がっている。28歳の黒川は、大宮アルディージャのアカデミーで育ち、2016年にトップチームへ昇格。その後、水戸ホーリーホック、ジュビロ磐田、町田、さらには海外のスパルタク・ヴァルナ（ブル