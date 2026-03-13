柳賢振（リュ・ヒョンジン、39、ハンファ）が2026ワールドベースボールクラシック（WBC）準々決勝、ドミニカ共和国戦に先発登板する。韓国野球代表の柳志荽（リュ・ジヒョン）監督は13日（日本時間）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークで行われた記者会見で、14日午前7時30分開始の準々決勝の先発投手に柳賢振を予告した。柳監督は「柳賢振は柳賢振なので先発に決めた。最も信頼性があるカード」と説明した。柳賢振は