タカラトミーアーツが展開する、パン好きのためのパン活ぬいぐるみ“Nuiパン”。そんな“Nuiパン”の「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」をタカラトミーアーツとDtimesが共同開催！123種類の中から上位3種類のキャラクターをモチーフにしたパンが、2027年2月頃にNuiパンシリーズとして発売されます☆2026年3月8日時点の第1回中間発表のランキングトップ10が発表されました！ Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパ