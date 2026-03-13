日光市の日光山輪王寺で１２日、早春の風物詩の「こも外し」が行われました。 この日午前８時ごろの境内の気温は２℃で、日陰には２日前に降った雪が残る中、午前８時半から造園業者が作業に当たり、アカマツの木に巻かれた「こも」が取り外されていきます。 日光山輪王寺では、冬の間境内の樹木を守るため、毎年１０月の二十四節気の「霜降」の日に、本堂の「三仏堂」周辺のアカマツの幹に、ワラで編んだ「こも」を巻きつけてい