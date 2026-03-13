タレントのぺえが、金運への並々ならぬ執着を感じる財布を公開した。【映像】ぺえの強欲な財布＆所持金3月12日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。オープニングでは