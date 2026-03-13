米コストコのロゴ＝2025年2月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米会員制量販店大手コストコホールセールを利用する顧客が、同社に関税による値上げ分の返金を求める集団訴訟を12日までに米中西部イリノイ州の連邦地裁に起こした。トランプ米政権が導入した関税を巡っては米連邦最高裁が2月に違法との判断を示しており、企業に返還される関税を消費者にも還元すべきだと主張している。訴状によると、コストコは輸入品に課