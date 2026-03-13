女優の草刈民代（60）が12日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。腹筋を鍛え過ぎてできなかったことを明かした。8歳でバレエの世界に入り、43歳で現役を引退するまで最高峰のプリマ・バレリーナとして活躍、現在は女優として活動している。スタイル維持の秘訣を聞かれ、草刈は「実はここ2年ぐらい、運動をしてなかった」と打ち明けた。そして35年間のバレエ生活を振り返り、「やっぱりあれだけ