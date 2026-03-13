戦闘力よりも汎用性に秀でた新艦種神奈川県横浜市にあるJMU（ジャパンマリンユナイテッド）横浜事業所磯子工場において2026年3月13日（金）、海上自衛隊向けに新規建造された哨戒艦2隻の命名・進水式が実施されました。【お尻に謎のハッチが!?】新型の哨戒艦「ひのき」後ろ姿を見る（写真）これらは、昨年（2025年）11月に進水した「さくら」「たちばな」の姉妹艦で、さくら型哨戒艦の3番艦と4番艦になります。前回の「さく