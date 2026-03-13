犬が飼い主におねだりしているサイン5つ 1.ジッと見つめる 犬は相手と目を合わせたりそらしたりすることで、意思表示をしたりコミュニケーションをとったりします。 そのため、飼い主さんに何かを伝えたいと思ったときにも、目線を使うことがあります。 「なでてもらいたい」「おやつが欲しい」など、おねだりしたいことがあると飼い主さんのことをジッと見つめます。 すぐそばまで来てわかりやすく目を見つめること