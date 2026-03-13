サントリー食品インターナショナルの小野真紀子社長がこのほど、フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュヴァリエを授与された。レジオン・ドヌール勲章はナポレオン・ボナパルトによって1802年に制定され、フランスに貢献した人物や組織などに与えられるもの。日本人では、これまでに渋沢栄一氏、黒澤明氏、豊田章男氏、コシノジュンコ氏らが授与された。小野社長は1982年にサントリーに入社。国際部に配属され主に海外