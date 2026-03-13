食品産業センター、食品等持続的供給推進機構は3月2日、第47回食品産業優良企業等表彰式と第38回優良ふるさと食品中央コンクール表彰式を如水会館（東京・千代田区）で開き、受賞者や関係者、来賓が出席した。開会あいさつでは、堀切功章食品産業センター会長、村上秀徳食品等持続的供給推進機構会長が登壇。堀切会長は「受賞者による経営合理化や流通改善、品質管理強化、地域資源を生かした商品開発は食品業界の発展に示唆を