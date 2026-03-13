瀬戸内地方は、寒気や湿った空気の影響で雲が広がり、雨や雪の降っているところがあります。昼過ぎ以降も雨や雪の降るところがあるでしょう。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。風はやや強く吹く見込みです。日中の最高気温は岡山で12度、津山と高松で11度でしょう。12日よりも2度前後気温が低くなります。 14日の午前は曇りのところが多いですが、次第に晴れの範囲が広がる見通しです。朝の最低気温は岡