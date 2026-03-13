ホテルグレイスリー札幌は、客室・ロビー・ラウンジを刷新して3月に全面リニューアルした。客室はタイプごとに異なる雪景色を表現した。デラックスツインは吹雪を表現したアクセントクロスとカーペットを採用し、濃淡のある木製家具を配置した。エグゼクティブツインは霧氷を纏った白樺林をイメージしたクロスと枝葉柄の床材を採用した。レディースツインは雪の結晶を淡いピンク色の花びらで表現した。スタンダードダブルは雪の濃