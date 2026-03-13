元乃木坂46の齋藤飛鳥さんは3月12日、自身のInstagramを更新。おしゃれなコーディネートで抜群のスタイルを披露しました。【写真】齋藤飛鳥のちらりと見える美脚美脚もちらり「Burberry創業170周年を記念したポップアップ『THE TRENCH, PORTRAITS OF AN ICON 』に伺いました」とつづり、自身の写真を4枚載せている齋藤さん。ワンピースとジャケット、ロングブーツを着用した姿です。1、2枚目は真正面からの全身ショットで圧巻のス