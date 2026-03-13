ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表だったスチュアート・フェアチャイルド外野手（29）の妻・ハンナさんが13日までに自身のインスタグラムを更新。日本観光ショットを投稿した。台湾は開幕戦のオーストラリア、2戦目の日本に2連敗。負けられない3戦目のチェコ戦で7回コールド勝ち。1次ラウンド最終戦となった韓国戦では、延長戦に突入する死闘の末に2連勝を飾った。2勝2敗で準々決勝進出へ韓国―オーストラリ