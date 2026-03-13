春野菜 販売目標は今年も「360億円」 JAグループは3月12日に出荷大会を開き、今年の春野菜などについて、去年と同程度の販売目標額を掲げました。 【写真を見る】2026年の「春野菜」豪雨を受けてキャベツ→ブロッコリーへ転換の動き？JA熊本経済連「出荷大会」 JA熊本経済連が開いた出荷大会には、生産者や市場関係者など約260人が参加しました。 大会で発表された春夏瓜類と春野菜の出荷計画量は、前年の