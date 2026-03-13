１３日に放送されたＴＢＳ系「ラヴィット！」では、赤荻歩アナウンサーが欠席。後輩の熊崎風斗アナがこの季節ならではの欠席理由を明かした。この日はホットプレート料理の特集で、実況として登場したのが熊崎アナ。「おはようございます」とあいさつをすると、「今日は先輩の赤荻アナウンサーが、ご長男の卒業式ということで、おめでとうございます。代わりに私も３人の父であります、熊崎が担当いたします」と、赤荻アナは長