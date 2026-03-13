ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が10日放送のTBSラジオ『バービーとおしんり研究所』（毎週火曜後11：00）に出演。茶との“初キス”エピソードを明かした。【写真】結婚15周年！加藤茶＆加藤綾菜の”ラブラブ”2ショット2人は2011年に結婚。当時“45歳差婚”として大きな注目を集めた。2人は付き合う前の半年間、小野ヤスシさんと左とん平さんと共に4人で、雀荘などで交流を深めていたという