◇NBAレイカーズーブルズ（2026年3月12日クリプト・ドットコム・アリーナ）NBAブルズの河村勇輝（24）が12日（日本時間13日）に敵地レイカーズ戦で6戦連続ベンチ入りした。ブルズは敵地5連戦中。主力のケガの影響で河村も帯同している。5日（同6日）に敵地サンズ戦では第1Q途中出場。ダンクシュートを演出した鋭い速攻ワンパスで現地実況を大興奮させるなど4アシスト2リバウンドの躍動。さらに8日（同9日）の敵地キングス