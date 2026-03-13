Netflixは、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の開幕に伴い新規加入したメンバーの視聴作品ランキングTOP10を発表した。集計期間は、2026年2月19日の「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」開始日から3月9日まで。WBCの試合および関連作品を除いたシリーズ作品と映画作品のランキングをそれぞれ公開した。【写真】Netflix新規メンバーが視聴している作品TOP3（シリーズ）シリーズ部門では、日本の実写作